Une de plus ! Depuis le 12 octobre, le Brésil compte une nouvelle statue géante qui met à l’honneur la Vierge Marie. Il s’agit d’une représentation de Notre-Dame d’Aparecida, sainte patronne du Brésil, qui a donc été inaugurée le jour même de sa fête.

La sculpture, particulièrement imposante, est en acier. Elle pèse 400 tonnes et mesure… 50 mètres de hauteur ! Cette taille monumentale est tout simplement un nouveau record et permet d’inscrire cette statue dans la liste des plus grandes statues religieuses du Brésil et même du monde. Elle est le fruit du travail acharné du sculpteur Gilmar Pinna, et n’est pas encore tout à fait achevée : les travaux de la deuxième phase du projet devraient durer encore un an. La statue à l’honneur de la Vierge peut désormais être admirée dans le district d’Itaguaçu, à trois kilomètres du sanctuaire national d’Aparecida. Un endroit qui deviendra certainement une autre attraction touristique de la ville, visitée par des millions de personnes chaque année.