Carlo Acutis était italien, mais c'est depuis le Brésil que s'est répandue la dévotion envers le "saint patron des geeks". Plusieurs raisons expliquent cet amour tout particulier qu'entretiennent les Brésiliens à l'égard du jeune bienheureux.

Le Brésil et Carlo Acutis, c’est une grande histoire d’amour. Pourtant, le jeune bienheureux dont c’est l’anniversaire de la béatification le 10 octobre n’était pas du coin… puisqu’il était italien. Ce n’est cependant pas la distance géographique qui a empêché le saint patron des « geeks » de se frayer un chemin dans le cœur du plus grand pays d’Amérique latine. En témoigne, encore récemment, une vidéo publiée sur Tik Tok par une influenceuse brésilienne suivie par pas moins d’un million d’abonnés. La jeune femme a posté une vidéo où elle se rend là où le corps incorrompu du jeune saint est exposé à la vénération des fidèles, à la basilique Saint-François à Assise, en Italie. Visionné plus de six millions de fois, le contenu atteint ainsi un sommet d’audience !