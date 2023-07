Au Brésil, rien n’est trop grand pour saint Michel archange

Au Brésil, les catholiques ne lésinent pas sur les statues. Depuis 2022, un nouveau sanctuaire est en construction à Sao Paulo, en l'honneur de saint Michel archange, qui disposera d'une statue à son effigie d'une hauteur totale de ... 57 mètres.

On ne présente plus le Brésil et sa passion pour les statues gigantesques. Qu’il s’agisse de la Vierge Marie, des saints ou du Christ, rien ne semble trop grand pour manifester la foi du peuple brésilien. Parfois, c’est aux archanges que l’on rend les honneurs. En 2012, statue de 19 mètres de hauteur représentant saint Michel avait ainsi été construite.

Cette fois-ci, c’est à Sao Paulo, dans la municipalité Saint-Michel Archange, qu’a débuté la construction d’une statue à l’effigie de celui que l’on appelle le Prince de la Milice céleste. Haute de 57 mètres, piédestal compris, elle deviendra la plus grande statue religieuse du monde, dépassant celle de sainte Rita à Sante Cruz. Cette nouvelle statue n’émergera pas seule. En effet, la basilique Saint-Michel Archange a décidé de faire bâtir un sanctuaire inspiré du celui du Mont Gargan, situé dans le sud de l’Italie, dans les Pouilles, où saint Michel est apparu à quatre reprises.

Cortesia / Márcio Giordany Costa de Almeida

Renforcer la dévotion à saint Michel

« Un accord de partenariat a été conclu avec le Mont Gargan en octobre dernier. Nous sommes devenues des églises sœurs. L’idée est de faire connaître le Mont Gargan au Brésil », explique à Aleteia le père Márcio Giordany Costa de Almeida, curé et recteur de la basilique, mais aussi que la municipalité « devienne une référence nationale en matière de dévotion à l’archange. Ce sera une grande force pour les fidèles d’être dans une ville consacrée à lui, de pouvoir prier à ses pieds et de pouvoir vivre cette expérience d’aller au Mont Gargan tout en restant au Brésil… », conclut le prêtre.

Cortesia / Márcio Giordany Costa de Almeida

Ainsi, l’édifice comprendra au rez-de-chaussée une église d’une capacité de 400 personnes et une réplique de la grotte où l’archange est apparu en Italie. Au premier étage, les fidèles pourront visiter la « salle des miracles » qui racontera les apparitions de saint Michel, un musée d’art sacré, et un presbytère. La statue surplombera le sanctuaire et il sera possible d’y monter afin de bénéficier d’une vue panoramique. Pour les messes en plein air, le projet prévoit un square suffisamment grand pour être en mesure d’accueillir… 12.000 personnes.

Au total, 25 millions de dollars seront nécessaires pour financer ce projet, essentiellement issus des dons des fidèles et du mécénat du secteur privé. La statue est réalisée par le sculpteur Markus Moura, qui a travaillé sur le Christ Protecteur d’Encantado, à Rio Grande do Sul, qui dépasse de cinq mètres le très célèbre Christ Rédempteur.

