Le gâteau d’anniversaire de François, tout un symbole

C’est un sacré gâteau d’anniversaire que le pape François a reçu mercredi 13 décembre lors de l’audience générale. Cadeau du chef pâtissier allemand Ernst Knam, François semble l’avoir reçu avec joie quelques jours avant de souffler sa 87e bougie dimanche 17 décembre. Et on peut le comprendre : le chef pâtissier a reproduit avec finesse le blason du Vatican. On retrouve ainsi les clefs de saint Pierre, une en or qui symbolise le pouvoir spirituel de l’Église et une en argent pour sa continuité dans le temps, le tout est surmonté de la tiare papale. Était également écrit en lettres dorées sur le gâteau « Preghiamo per lei Papa Francesco » (« Nous prions pour vous pape François »). Un bien joli cadeau d’anniversaire.

