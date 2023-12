Ce mot araméen que chaque chrétien devrait faire sien

Le pape François a appelé les chrétiens à ne pas être sourds à la parole de Dieu lors de l’audience générale du 13 décembre. La parole ‘Effata’, (Ouvre-toi, en araméen), lancée par Jésus au sourd-muet, est surtout adressée aux disciples du Christ, a-t-il rappelé.

« Le chrétien doit être ouvert, à la parole de Dieu et au service pour les autres », a martelé le pape François lors de l’audience générale du 13 décembre. « Les chrétiens fermés finissent toujours mal. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont idéologie ; idéologie de la fermeture », a-t-il détaillé, concluant ainsi son cycle de catéchèses sur le « zèle apostolique ». Mais l’ouverture à l’autre ne suffit pas, s’il n’y a pas d’ouverture à Dieu. C’est le sens de l’Effata, (Ouvre-toi, en araméen).

Se référant à un épisode de l’Évangile dans lequel Jésus ouvre les oreilles et délie la langue d’un sourd-muet, le pape François a rappelé que le sens du mutisme et de la surdité dans la Bible était principalement métaphorique et désignait la fermeture aux appels de Dieu. Ainsi, la parole ‘Effata’ lancée par Jésus au sourd-muet est surtout adressée aux disciples du Christ, afin qu’ils s’ouvrent à l’amour de Dieu pour eux. Jésus ne se contente pas de guérir des oreilles et une langue, mais il ouvre cet homme dans sa globalité ; et par extension, c’est toute cette foule de païens qui s’ouvre à un Esprit de louange et d’émerveillement. « Nous aussi, qui avons reçu l’Effata de l’Esprit dans le baptême, nous sommes appelés à nous ouvrir », a abondé le pape François.

Devenir protagoniste de l’Effata

À chacun dont les oreilles sont souvent un peu bouchées, qu’Il donne un cœur qui écoute. À chaque personne qui sent souvent sa langue lourde et sa bouche maladroite quand il s’agit de parler de sa foi, qu’Il délie le langage et mette des paroles simples et justes sur nos lèvres. En conclusion, le Pape a invité les chrétiens à s’interroger : « Est-ce que j’aime vraiment le Seigneur au point de vouloir l’annoncer ? […] Est ce que je prends à cœur les personnes que je rencontre, est-ce que je les amène à Jésus dans la prière ? ». Et d’inviter chaque fidèle à imiter le Christ « en devenant les protagonistes de l’Effata« .

Une belle audience générale à revivre en images ici :