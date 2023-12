Le vrai « protagoniste » de l’évangélisation, c’est lui !

La troisième personne de la Trinité, l’Esprit saint, est le "protagoniste" de l’évangélisation, a souligné le pape François lors de l’audience générale du 6 décembre 2024.

L’Esprit saint, vrai « protagoniste » de l’évangélisation ? C’est en tout cas ce qu’a rappelé avec force le pape François lors de l’audience générale du 6 décembre 2023 a laquelle a assisté une délégation de charpentiers français qui a participé à la reconstruction de Notre-Dame. « Sans l’Esprit saint, tout zèle est vain et faussement apostolique : il ne serait que le nôtre et ne porterait pas de fruit », a indiqué le Pape. La troisième personne de la Trinité est le « protagoniste » de l’évangélisation, car il « précède toujours les missionnaires et fait germer les fruits ».

L’évêque de Rome a poursuivi son cycle d’enseignements sur le zèle apostolique, pendant lequel il a donné en exemple des saints du monde entier, avant de s’attacher à deux caractéristiques du zèle apostolique : la joie et l’actualité de l’annonce. Mais ces dernières sont insuffisantes sans « l’ultime caractéristique » du zèle apostolique : toute annonce doit se faire « dans l’Esprit saint ».

Le Seigneur ne nous a pas laissé des documents de théologie ou un manuel pastoral à appliquer, mais l’Esprit saint qui suscite la mission.

Pour autant, cette primauté de l’action de l’Esprit saint ne doit pas mener le chrétien à « l’indolence » ni au « désengagement », a prévenu François. Le chrétien est au contraire appelé à adopter le « style » qu’insuffle l’Esprit en chacun, lequel se manifeste par sa « créativité » et par sa « simplicité ». « Le Seigneur ne nous a pas laissé des documents de théologie ou un manuel pastoral à appliquer, mais l’Esprit saint qui suscite la mission », a-t-il prévenu.

L’Esprit saint « vivifie et rajeunit l’Église », a-t-il également déclaré, mettant en garde les chrétiens contre les tentations qui se « déguisent en fidélité à la tradition ». Il a enjoint à la créativité et à la simplicité. Le pape François a souligné l’importance de la créativité « à notre époque qui n’est pas propice au sens religieux de la vie, et où l’annonce est devenue en divers endroits plus difficile, plus pénible, apparemment infructueuse ». Il a mis en garde contre la tentation du renoncement et du refuge dans les « zones de confort ».

Prier l’Esprit saint chaque jour

Ces dernières peuvent être la répétition par habitude « de ce qu’on fait toujours », « les appels séduisants d’une spiritualité intimiste », ou encore « un sens mal compris de la centralité de la liturgie ». « Ces tentations qui se déguisent en fidélité à la tradition » sont souvent des « réactions aux insatisfactions personnelles », a affirmé le Pape. « Être audacieux dans l’Esprit, brûlant de son feu missionnaire, sont preuves de fidélité à l’Esprit », a-t-il insisté.

Ce n’est pas la première fois que le pape François rappelle le rôle du Saint-Esprit dans l’évangélisation. Il appelle régulièrement les chrétiens à se laisser guider par Lui et à avoir confiance en Son action, même lorsqu’Il nous pousse à aller au-delà de nos barrières, de nos limites et de nos frontières. Si l’Église ne prie pas l’Esprit saint, elle « se replie sur elle-même » et « la flamme de la mission s’éteint », a rappelé le Pape. « C’est pourquoi l’apôtre Paul recommande ceci : « N’éteignez pas l’Esprit « (1 Th 5,19) […] invoquons-le, demandons-lui chaque jour d’allumer en nous sa lumière ».

