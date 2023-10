"Le premier pas dans l’évangélisation est d’avoir Jésus au centre de son cœur, c’est de ‘perdre la tête’ pour Lui" a souligné le pape François lors de l’audience générale du 18 octobre 2023, en donnant pour exemple saint Charles de Foucauld.

Saint Charles de Foucauld « a fait un cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous », a rappelé le pape François lors de l’audience générale du 18 octobre 2023, tenue sur la place Saint-Pierre. Près d’un an et demi après l’avoir canonisé, le pape François est revenu sur la figure de l’ermite du Sahara, comme un modèle de passion pour Jésus qui doit inspirer tous les chrétiens, les prêtres et les consacrés comme les laïcs.

En décrivant la conversion de Charles de Foucauld au Christ après une vie désordonnée, le pape a redit que « le premier pas dans l’évangélisation est d’avoir Jésus au centre de son cœur, c’est de ‘perdre la tête’ pour Lui ». Si ce n’est pas le cas, a averti François, « nous risquons en revanche de parler de nous-mêmes, de notre groupe, d’une morale ou, pire encore, d’un ensemble de règles, mais pas de Jésus, de son amour, de sa miséricorde ».

Sortant de son texte, le pape a alors lancé un avertissement aux dérives de certaines communautés nouvelles. « Cela, je le vois dans certains nouveaux mouvements qui sont en train de surgir, qui parlent de leur vision de l’humanité, de leur spiritualité, ils se sentent sur une nouvelle route… Mais pourquoi ne parlez-vous pas de Jésus ? », a lancé François « Ils parlent de beaucoup de choses, d’organisation, de chemins spirituels, mais ils ne savent pas parler de Jésus », s’est-il attristé.

« Ai-je Jésus au centre de mon cœur »

Le pape a ainsi demandé à chacun de s’interroger : « Ai-je Jésus au centre de mon cœur, ai-je un peu ‘perdu la tête’ pour Lui ? ». François a mis en avant l’exemple de Charles de Foucauld, qui a su « passer de l’attraction pour Jésus à l’imitation de Jésus ». Ainsi, en Terre Sainte, il a compris « le devoir de se former à l’école du Christ ». Durant son séjour à Nazareth, Frère Charles « vit une relation intense avec le Seigneur, passe de longues heures à lire les Évangiles et se sent comme son petit frère. Et connaissant Jésus, naît en lui le désir de le faire connaître ». Aujourd’hui aussi, l’expérience de la rencontre de Jésus doit faire naître, chez tous ceux qui la vivent le désir de « partager ce trésor ».

« Tant de fois, notre existence crie la mondanité, des choses stupides, des choses étranges », a remarqué François. Inversement, la vie de Charles de Foucauld montre son désir de « crier l’Évangile dans le silence ». « Il se rend dans le désert du Sahara, parmi les non-chrétiens, et y arrive en ami et en frère, apportant la douceur de Jésus Eucharistie », a raconté François. Pour le saint ermite, « le Christ est le premier évangélisateur. Il reste donc en prière aux pieds de Jésus, devant le tabernacle, environ dix heures par jour, sûr que la force évangélisatrice se trouve là et sentant que c’est Jésus qui le rapproche de tant de frères et sœurs éloignés ». « Je suis convaincu que nous avons perdu le sens de l’adoration. Nous devons le retrouver, en commençant par nous, les consacrés, les évêques, les prêtres, les sœurs… » Il a invité les consacrés à savoir « perdre le temps devant le tabernacle ».

L’apostolat de la douceur

Charles de Foucauld, dans ses courriers, insistait aussi sur la responsabilité des laïcs,« qui évangélisent avec une proximité de charité, avec une bonté pour tous, avec une affection toujours prête à se donner ». Le pape a expliqué que « Charles anticipe ainsi l’époque du Concile Vatican II, perçoit l’importance des laïcs et comprend que l’annonce de l’Évangile est la responsabilité du peuple de Dieu tout entier ». « Saint Charles de Foucauld, figure prophétique de notre temps, a témoigné de la beauté de la communication de l’Évangile à travers l’apostolat de la douceur: lui qui se sentait ‘frère universel’ et accueillait tout le monde, nous montre la force évangélisatrice de la tendresse », a-t-il insisté.

Le pape François avait célébré le 15 mai 2022 la canonisation de Charles de Foucauld (1858-1916), auquel il a fait référence dans de nombreux textes et discours de son pontificat, notamment dans son encyclique Fratelli tutti, publiée en 2020.

