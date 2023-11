Dix objets que tout foyer catholique devrait avoir

Cette liste non exhaustive vous encouragera peut-être à avoir certains de ces objets sacrés chez vous.





Chaque chrétien cherche, tout au long de sa vie, à approfondir sa foi et sa relation au Christ. Si le comportement des chrétiens doit refléter leur foi, ils disposent également d’un certain nombre d’outils pour les aider à grandir en sainteté. Il est tout à fait normal qu’un foyer ne les ait pas tous, mais cette liste d’objets pourra inciter les foyers à s’en procurer quelques uns.

1

Une Bible



John Touhey | Aleteia

C’est le livre fondamental pour les catholiques et tous les chrétiens. Il est important d’avoir une Bible dans votre foyer à lire et à méditer. Encore mieux : la laisser accessible et ouverte dans votre coin prière permet à toute la famille de pouvoir la lire facilement au quotidien. Parfois, c’est un livre que les familles se passent de génération en génération, avec des passages soulignés par des êtres chers qui nous ont précédés. Si vous n’avez pas la chance d’avoir une telle Bible dans votre famille, vous pouvez alors commencer la tradition dès maintenant et commencer à marquer votre Bible pour les générations futures.

2

Un crucifix



Robert Petrovic | Shutterstock

Le crucifix est un symbole essentiel pour tous les catholiques, rappelant le sacrifice de Jésus sur la croix. Si vous voulez une alternative, une simple croix peut également être un puissant symbole de foi. Vous pouvez peut-être en mettre une dans votre coin de prière ou en avoir plusieurs dans la maison pour vous rappeler constamment de l’importance de votre foi dans la vie quotidienne.

3

Un chapelet



Maria Marganingsih | Shutterstock

Les chapelets rappellent l’importance de la prière et la puissante intercession de la Vierge Marie. Vous pouvez en avoir plusieurs, en perles ou en bois, bénis par des prêtres, et les garder dans différents endroits de votre maison, près de statues religieuses, ou dans votre coin prière. Vous pouvez également en garder dans votre veste ou dans votre sac à main lorsque vous sortez de chez vous.

4

De l’eau bénite



De nombreux foyers catholiques ont de l’eau bénite qu’ils utilisent pour bénir la famille ou les différentes pièces de la maison, afin de demander la protection de Dieu.

5

Des icônes



tostphoto | Shutterstock

Il est commun de voir des images de saints, de la Vierge Marie ou de Jésus dans les foyers catholiques. Elles rappellent aux croyants leur présence spirituelle et leur intercession puissante. Vous avez peut-être un saint préféré ou un saint patron : avoir son image peut donc vous encourager à le prier et à vous rappeler constamment sa vie vertueuse.

6

Un missel



Aleteia

Avoir un missel ou un livre de prières peut donner une structure à votre prière personnelle et familiale en vous donnant, par exemple, la possibilité de prier la liturgie des heures avec l’Église tout entière. Pour cela, vous pouvez aussi vous abonner à la revue mensuelle Magnificat.

7

Des sacramentaux



Ce sont des objets bénis par un prêtre et utilisés dans des dévotions particulières, comme le scapulaire ou les médailles religieuses. Souvent, ceux-ci sont offerts en cadeau à l’occasion du baptême d’un enfant ou d’une première communion. Dans certains foyers, en particulier ceux dont les membres de la famille sont malades ou âgés, avoir des sacramentaux ancrés dans la tradition, comme l’huile bénie ou le sel béni peut être une grande source de réconfort et, utilisés avec foi, ils peuvent aider à vivre une vie toujours plus proche de Dieu.

8

Des bougies



Fred de Noyelle / Godong

Cherchez des bougies spécialement destinées à la prière et que vous pouvez installer dans vos foyers et allumer lors de votre prière personnelle ou familiale. Elles sont souvent à l’effigie de saints ou de symboles religieux.

9

Un Catéchisme de l’Église catholique



Montage Aleteia

Le catéchisme fournit une explication rationnelle et structurée de la foi et des enseignements de l’Église catholique. Il est utile de s’y référer de temps en temps pour avoir un rappel des enseignements, notamment lorsqu’il y a des changements en cours dans la société et que vous souhaitez connaître le point de vue de l’Église.

10

De l’encens et un encensoir



© Pascal Deloche / Godong

Certains foyers catholiques utilisent de l’encens pendant la prière ou lors d’occasions spéciales, pour créer un sentiment de solennité ou une atmosphère de recueillement. La senteur de l’encens évoquera sûrement en vous ce même esprit de prière que vous ressentez lorsque vous êtes à l’église.