Ces mots catholiques utilisés dans le langage courant

Ces mots, très familiers des catholiques, trouvent aussi leur place dans les conversations du quotidien.





L’une des beautés des langues réside dans leur adaptabilité et leur richesse. Si de nombreux termes catholiques et judéo-chrétiens sont spécifiques aux contextes religieux, certains ont fait leur chemin jusqu’à intégrer le langage courant. Voici quelques mots ou expressions significatifs pour les catholiques et couramment utilisés dans les conversations de tous les jours. Ils reflètent l’influence du catholicisme et de la tradition judéo-chrétienne dans la culture et la société occidentale.



Amen



Ce terme religieux qui vous est si familier vient de l’hébreu et signifie « ainsi soit-il » ou « en vérité ». Il est utilisé pour conclure des prières et, en dehors du contexte religieux, dans le langage courant, il peut être utilisé pour exprimer un accord ou une approbation.



Grâce



Dans le catholicisme, la « grâce » fait référence à la faveur gratuite et imméritée que Dieu accorde à l’homme. Lorsque ce terme est utilisé de manière plus générique, il peut faire référence à l’élégance ou à la tenue d’une personne, par exemple en constatant : « Elle se déplace avec grâce ».



Bénédiction



Dans un contexte religieux, une bénédiction est la faveur et la protection de Dieu. Elle peut également signifier un acte de louange, comme dans les Psaumes. Comme l’explique le Catéchisme, « toute bénédiction est louange de Dieu et prière pour obtenir ses dons. Dans le Christ, les chrétiens sont bénis par Dieu le Père » de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». C’est pourquoi l’Église donne la bénédiction en invoquant le nom de Jésus et en faisant habituellement le signe saint de la Croix du Christ ». Dans le langage courant, une « bénédiction » peut faire référence à l’accord qu’un parent donne à son enfant, à son assentiment. C’est ainsi qu’un supérieur ou un parent peut vous dire de manière courante : « Tu as ma bénédiction ».



Charité



Maraude dans Paris. ALAIN PINOGES | SSVP

Dans la foi catholique, la charité est la vertu théologale de l’amour pour Dieu et son prochain. Toutefois, dans le langage courant, elle désigne les actes de bonté, de générosité et d’aide aux personnes dans le besoin.



Sacrifice



Dans la théologie catholique, un sacrifice est une offrande faite à Dieu, qui culmine bien sûr dans le sacrifice de Jésus sur la croix, qui apporte le salut aux hommes. Cependant, dans le langage courant, « sacrifice » peut signifier un renoncement choisi dans un but plus important ou pour le bénéfice d’autrui. Ainsi, vous pouvez entendre que les parents sacrifient de leur temps pour leurs enfants.



Confession



Dans le sacrement catholique de la réconciliation, la confession est l’acte de dire ses péchés à un prêtre pour être pardonné par Dieu. Dans le langage courant, il peut s’agir d’admettre une faute, un acte répréhensible, voire un sentiment personnel. Ces confessions se font souvent loin du confessionnal : il peut s’agir d’avouer à voix basse à un ami une contrariété ou quelque chose dont on n’est pas très fier.



Miracle



La tradition catholique définit le miracle comme un événement extraordinaire attribué à une intervention divine. Dans le langage courant, il peut s’agir de tout événement hautement improbable ou extraordinaire. Pensez au nombre de fois où vous avez ressenti comme un miracle le fait que vos enfants aient rangé leur chambre !



Jeûne



Dans la pratique catholique, le jeûne consiste à s’abstenir de certains aliments ou de repas en guise de pénitence ou de discipline spirituelle. Cependant, dans la vie de tous les jours, ce terme peut désigner le fait de s’abstenir de quelque chose pendant un certain temps. Comme vous l’aurez constaté, certains nutritionnistes prônent le jeûne comme moyen de rester en forme, et certains de vos amis pratiquent peut-être parfois le jeûne intermittent.



Foi



A3pfamily | Shutterstock

Dans le catholicisme, la foi est une vertu théologale qui implique de croire en Dieu et d’accepter ses vérités révélées. C’est la pierre angulaire de notre religion. Dans les conversations courantes, la foi peut faire référence à la croyance ou à la confiance en quelque chose ou quelqu’un sans qu’il y ait nécessairement une connotation religieuse.



Inspiration



Dans la théologie catholique, l’inspiration fait référence à ces intuitions et motions que l’Esprit saint suscite dans l’homme. C’est un terme qui est aussi familier dans le langage quotidien, où il peut désigner le fait d’être motivé ou plein d’idées pour faire quelque chose de créatif ou de significatif.



Miséricorde



Pour les catholiques, la miséricorde est le pardon de Dieu et c’est aussi quelque chose que chaque chrétien est appelé à pratiquer avec son prochain. Dans le langage courant, « faire miséricorde » peut se référer à faire grâce à quelqu’un, à le défaire d’une obligation ou d’un jugement.



Le bon samaritain



Ce terme provient d’une parabole bien connue de la Bible dans laquelle un Samaritain aide un étranger blessé. Si vous entendez quelqu’un se faire appeler « bon samaritain » en dehors du contexte religieux, c’est qu’il s’agit d’une personne qui aide de manière désintéressée d’autres personnes dans le besoin.



Pèlerinage



Pour les catholiques, un pèlerinage est un voyage vers un lieu saint à des fins spirituelles. Dans le langage courant, ce terme peut désigner n’importe quel voyage ou expédition, généralement avec un but ou une signification, et souvent pour se rendre dans des lieux d’histoire nationale ou familiale.

