Comment l’encens favorise la prière personnelle

Symbole de l’encens dans la tradition chrétienne

De nombreux experts en santé et bien-être évoquent l’encens et sa propension à élever nos sens pendant la méditation ou la prière. Peut-être Dieu l’a-t-il créé à ces fins ? De fait, de nombreuses religions et spiritualités y ont recours pour favoriser une atmosphère méditative. En effet, l’encens permet d’alléger l’esprit, mais aussi de lutter contre les distractions et de dissiper le sentiment de désespoir. De plus, il renforce le système immunitaire, et agit contre l’insomnie, l’irritabilité ou encore l’agitation excessive. En permettant à notre esprit de se libérer et de s’exprimer, l’encens nous connecte à nous-mêmes. En tant qu’êtres humains, tout ce que nous faisons avec notre corps a un impact sur notre âme. L’unité entre corps et âme fait que quand nous prions, tous nos sens sont impliqués et aident notre âme à s’élever vers Dieu.

Dans son traité sur la liturgie intitulé Le saint sacrifice de la messe paru à la fin du XIXe siècle, Nicolas Gihr explique que l’encens est avant tout un symbole de sacrifice. L’encens symbolise l’esprit de sacrifice de l’homme ou sa vie de sacrifice, car il se consume avec toutes ses facultés dans un feu d’amour pour l’honneur et le service de Dieu.

De plus, l’encens symbolise nos prières qui montent vers Dieu. L’odeur de l’encens qui émane des grains brûlants et s’élève dans son parfum particulier symbolise aussi la prière. La prière, c’est l’abandon de l’âme à Dieu, l’élévation de la pensée et de l’esprit vers le ciel, l’aspiration du cœur à des biens invisibles et éternels. Lorsque les grains d’encens sont posés sur des charbons ardents, une douce odeur s’en dégage. De même, si le cœur est embrasé par les flammes de l’amour divin et d’une ardente dévotion, alors notre prière se libère de toute chose terrestre et s’élève vers le Seigneur tel un doux et précieux parfum. Ainsi, notre prière sera reçue favorablement et sera exaucée par Dieu.

Lorsqu’il est béni par un prêtre, l’encens est considéré comme un moyen de repousser les esprits mauvais. L’encens permet ainsi d’assurer une protection et une bénédiction divines. En vertu du signe de croix, et de la bénédiction de l’Église, l’encens devient particulièrement efficace pour expulser Satan ou le tenir à distance de l’âme, et pour nous offrir une protection contre les tromperies et les attaques des esprits mauvais.

Si vous ne l’avez encore jamais fait, allumez un bâton d’encens pendant votre temps de prière. Vous verrez que la douce odeur et l’atmosphère apaisante qui s’en dégagent vous mettront dans des dispositions favorables pour laisser votre esprit s’élever vers Dieu.