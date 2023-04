Regarder un crucifix, c’est aussi se rappeler le regard d’amour que Jésus porte à chacun de nous.

En regardant un crucifix, nous pourrions nous imaginer sur le Golgotha, au pied de la croix de Jésus, avec sa Mère, les autres femmes et saint Jean, contemplant son corps sans vie. La représentation de Jésus sur le crucifix devrait également nous rappeler que Jésus nous regarde en retour.

Le pape Benoît XVI avait souligné cette réalité dans son message pour le carême de 2007 :

En contemplant le Crucifié avec les yeux de la foi, nous pouvons comprendre en profondeur ce qu’est le péché, combien sa gravité est tragique et, dans le même temps, le caractère incommensurable de la puissance du pardon et de la miséricorde du Seigneur. Durant ces jours de Carême, ne détournons pas notre cœur de ce mystère de profonde humanité et de haute spiritualité. En regardant le Christ, sentons dans le même temps son regard posé sur nous. Celui que nous avons nous-mêmes transpercé par nos fautes, ne se lasse pas de déverser sur le monde un torrent inépuisable d’amour miséricordieux.

Il est parfois tentant d’oublier que Jésus est vivant et qu’Il est présent non seulement dans le monde, mais aussi dans la vie de chacun. Il est là, aux côtés de tout homme, et l’accompagne à chaque instant de sa vie. Jésus regarde chacun avec beaucoup de tendresse et d’amour, quel que soit le nombre de fois où il a échoué et s’est détourné de Lui. Même lorsque l’homme se sent découragé ou incompris, Jésus ne cesse de le regarder et de lui dire qu’Il le comprend et qu’Il l’aime.

La prochaine fois que vous regarderez un crucifix, rappelez-vous que Jésus est vraiment présent et qu’Il vous regarde aussi. Ressentez son Amour et Sa consolation divine descendre de la croix et se répandre dans votre cœur.

