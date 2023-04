Durant la Semaine sainte, les Philippins remplacent la prière du Gloire au Père pendant le rosaire par une autre courte invocation qui rappelle la Passion du Christ.

La prière du Gloire au Père est souvent récitée par les catholiques, notamment lors de la prière du Rosaire car elle finit chaque dizaine, après le Notre Père et les dix Je vous salue Marie. Mais aux Philippines, la coutume invite à remplacer cette prière pendant la Semaine sainte par une prière plus triste. Une prière qui met en lumière la Passion et la mort de Jésus et vise à aider les catholiques à méditer davantage sur la souffrance de Jésus :

V. Christ s’est fait obéissant pour nous jusqu’à la mort. R. Jusqu’à la mort sur une croix.

Ces deux versets sont directement tirés de la lettre de saint Paul aux Philippiens, « il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » (Ph 2, 8).

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une coutume obligatoire, cette tradition, populaire parmi les catholiques philippins, reflète bien le côté sombre de la Semaine sainte. Elle est par ailleurs conforme à des pratiques similaires dans l’Église, telles que l’omission du Gloria ou de l’Alléluia pendant le carême.

Si vous cherchez une nouvelle façon d’entrer dans la Passion de Jésus, pourquoi ne pas remplacer la prière du Gloire au Père par cette prière lorsque vous récitez votre rosaire pendant la Semaine sainte ?