Les Jeux Olympiques se tiendront à Paris dans moins d’un an, et il était impossible que l’Église catholique n’y ait pas sa place. Samedi 9 septembre, Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris, a béni la chapelle dédiée à Notre-Dame des sportifs, dans laquelle les athlètes de haut-niveau pourront se recueillir et trouver un accueil spirituel. Celle-ci est abritée au cœur d’une des églises les plus emblématiques de la capitale : la Madeleine. Une inauguration qui a pris place dans un contexte on ne peut plus sportif : la veille, le XV de France a remporté la victoire contre les « All-Blacks » pour l’ouverture de la Coupe du monde de rugby, ce que n’a pas manqué de rappeler avec fierté Mgr Marsset. De nombreux sportifs, amateurs ou de haut niveau, ont pris part à cette bénédiction inédite et ont pu faire bénir leur équipement de sport. On y a même aperçu le célèbre animateur et commentateur Nelson Monfort. Tous pourront venir se ressourcer dans la chapelle et y trouver un accompagnement, des temps de prière et des messes jusqu’à la fin des jeux Paralympiques. De quoi rendre l’adage « un esprit sain(t) dans un corps sain » on ne peut plus concret!