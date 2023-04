On connaît enfin le dernier site qui accueillera les JO de Paris 2024 !

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia

Il ne manquait plus qu’elle. L’église parisienne qui accueillera les athlètes venus du monde entier pour concourir aux Jeux Olympiques 2024 sera l’église de la Madeleine, située dans le VIIIe arrondissement de la capitale, a annoncé la Conférence des évêques de France (CEF) le 17 avril 2023. Située à quelques pas de la place de la Concorde où se tiendra la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques, le 28 août 2024, l’église de la Madeleine semblait toute désignée.

Au sein même de cette église, l’une des plus connues de Paris, une chapelle sera consacrée aux athlètes qui voudraient s’y recueillir ou assister à la messe durant leur séjour en France. Nommée « Notre-Dame des sportifs », elle sera bénie le 9 septembre 2023.

Faire des JO un moment propice à l’évangélisation

Dans son message adressé aux catholiques français, le Pape invite ces derniers à se « mobiliser largement pour que cet événement soit l’occasion de rencontres profondes et fructueuses entre personnes venues de tous horizons ». « Par la gratuité et la générosité de votre accueil et de votre dévouement, vous témoignerez avec force du Christ », poursuit François avant d’exhorter chacun à « intégrer à cette belle fête du sport les personnes handicapées, pauvres et marginalisées ».

Afin de répondre à cet appel, l’Église catholique en France a officiellement lancé le 17 avril 2023 le projet « Holy Games » qui a pour but de mobiliser les catholiques afin de proposer des animations et un véritable accompagnement spirituel tout au long des Jeux. Plus de 2.500 personnes se tiendront disponibles dans une dizaine de paroisses parisiennes. Cette mobilisation s’articulera autour de deux grands points, rappelle la CEF : « Célébrer avec enthousiasme, à travers le sport, l’éminente dignité de la personne humaine et l’appel à la fraternité entre les peuples », et « favoriser l’accès des plus vulnérables à ces JO, en particulier des personnes en situation de grande précarité, pour ne laisser personne au bord du chemin. »

Dans cette optique d’accompagnement, Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon et délégué du Saint-Siège pour les JO de Paris, avait affirmé à l’AFP vouloir « des aumôniers disponibles 24h/24 pendant toute la durée des jeux » et permettre un accès « aux publics les plus fragiles », notamment par l’obtention de places pour ces derniers qui seront accompagnés de bénévoles.

