Si vous avez déjà eu la chance de vous rendre place Saint-Pierre à Rome, vous avez sûrement déjà croisé, en levant la tête, le regard du Christ et de ses apôtres qui entourent la somptueuse basilique, comme s’ils veillaient attentivement sur le va et vient constant des hommes. Bien souvent, le ciel changeant donne à voir un spectacle époustouflant. En levant le nez lors ce mercredi 6 septembre 2023, les passants ont certainement dû apercevoir la lune qui s’éclipsait déjà à moitié dans le manteau bleu du ciel. Et si tel n’est pas le cas… le Christ de la basilique semblait indiquer droit où regarder ! De la main gauche, le Christ tient sa Croix, et de la droite, ses deux doigts levés semblent effleurer l’astre, comme pour rappeler à l’Homme qu’il porte sur ses épaules à la fois le péché du monde et la grandeur de la Création.

[EN IMAGES] Le Seigneur au sommet