Sans doute la plus belle photo des JMJ de Lisbonne

« Todos, todos, todos » (« tous, tous, tous) : tel est devenu le maître-mot des JMJ de Lisbonne, après le premier discours du pape François aux jeunes rassemblés pour sa cérémonie d’accueil, le 3 août. Une Église ouverte à tous, universelle, qui appelle chacun à suivre le Christ. Et s’il y a bien une photo qui devait symboliser cette exhortation, c’est celle de ce jeune homme Brésilien, porteur de handicap et levé à bout de bras par ses amis dans sa chaise roulante, afin qu’il puisse lui aussi voir le Pape le jour de la veillée, samedi 5 août. Partagée par le père Omar Sánchez Portillo, prêtre connu pour son vaste travail de solidarité au Pérou, sur ses réseaux sociaux, elle est rapidement devenue virale en raison de la joie, pure et profonde, qu’elle dégage. « Pour moi, cette photo reflète ce qu’est l’Église : universalité, joie, espérance, amour », confie-t-il. Qui lui donnerait tort ?

