Dans un discours improvisé en espagnol durant quelques minutes, le pape François a exhorté les jeunes catholiques du monde à se « relever » et à « marcher », lors de la veillée des Journées mondiales de la jeunesse au Parc Tejo de Lisbonne, le 5 août 2023. « Rien dans la vie n’est gratuit, […] seule une chose est gratuite, l’amour de Jésus », a-t-il aussi affirmé depuis la capitale portugaise. Après son arrivée en papamobile sur le terrain de 90 hectares où il a suivi une ligne droite jusqu’au podium géant construit de tubes métalliques, le pape a assisté avec un million et demi de jeunes à une veillée aux effets grandioses, entre danses de chorégraphes et ballets de drones dessinant des paroles dans la nuit.

La joie du chrétien « est missionnaire », a affirmé le pape aux jeunes venus de tous les coins du globe. Il a invité la foule à faire mémoire des personnes qui « ont été un rayon de lumière » dans leur vie, et à devenir eux-mêmes des « racines de joie ». « La joie ne se trouve pas dans des bibliothèques », a aussi lancé le pontife de 86 ans, « nous devons la chercher, la découvrir ». Contre la « fatigue » et les chutes, le pape a donné en exemple un chant alpin qui proclame que « dans l’art de grimper ce qui compte ce n’est pas de ne pas tomber mais de ne pas rester à terre ».

« Celui qui reste à terre est parti à la retraite, a éteint l’espérance », a mis en garde le pape, engageant à relever ceux qui sont tombés à terre. « L’unique moment où il est licite de regarder une personne de haut, c’est pour l’aider à se relever », a insisté le 266e pape. Le pape a aussi suggéré aux jeunes de s’entraîner à la marche, comme on s’entraîne au football. Car le cheminement ne s’apprend pas « en prenant des cours » mais en le pratiquant, au contact des autres. « Marcher, se lever, s’entraîner tous les jours de la vie, […] n’ayons pas peur », a conclu le pontife avant un moment d’adoration.

Il s’agissait de la troisième grande rencontre du pape avec les jeunes depuis l’ouverture de ces JMJ, après la cérémonie d’accueil et le Chemin de croix. Le 6 août, le successeur de Pierre doit célébrer la messe conclusive de cet événement.

