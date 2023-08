JMJ : combien seront-ils à la messe d’envoi ? 1 million, ou bien plus ?

Depuis le début des JMJ de Lisbonne, les chiffres s’affolent. A chaque rencontre organisée avec le Pape cette semaine, toutes les prévisions officielles d'affluence sont largement dépassées. Pour la messe d’envoi ce dimanche, les autorités portugaises attendent un million de jeunes. Ils pourraient être davantage car de l’avis de tous les commentateurs, l’engouement de cette édition est spectaculaire.

Un million et demi de jeunes ont déferlé et envahi l’immense Parc Tejo de 90 hectares, en bordure du fleuve Tage à Lisbonne, ce 5 août 2023, pour la veillée d’adoration des Journées mondiales de la jeunesse. Toute la journée, sacs sur le dos, munis de leur sac de couchage, des centaines de milliers de jeunes catholiques du monde entier ont convergé tout l’après-midi sous un soleil de plomb vers cette immense esplanade aménagée pour l’occasion au bord de l’embouchure du Tage, où ils passeront la nuit. Car après cette veillée, tous les regards se tournent pour la messe d’envoi, ce dimanche, que doit présider le Pape François. Combien seront-ils au total autour du souverain pontife, alors que les autorités portugaises annoncent pour le moment un million de pèlerins attendus ?

Car, après une semaine passée dans les rues de Lisbonne bondées, on peut légitimement se demander si la prévision du million de jeunes ne va pas être largement dépassée. “Tout le Portugal sera là ainsi que la moitié de l’Espagne”, pronostiquent déjà certains, impressionnés par la foule qui ne cesse de gonfler dans la ville. Il faut dire que depuis l’arrivée des premiers pèlerins le lundi 29 août dernier, les effectifs n’ont fait que grossir de jour en jour, et les médias portuguais ont dû reconnaître à plusieurs reprises, après chaque rencontre officielle, que les chiffres annoncées avaient été largement dépassés. Ainsi, le jeudi 3 août lors de la cérémonie d’accueil du Pape François, si 200.000 jeunes étaient attendus, il en a été dénombré plus de 500.000.

Puis le vendredi 4 août, lors du spectaculaire Chemin de croix organisé sur la scène géante montée au Parc Eduardo VII de Lisbonne, on annonçait cette fois 500.000 jeunes, on en a dénombré finalement près de 800.000 ! C’est donc à juste titre qu’on peut imaginer que le million sera dépassé pour la messe finale ce dimanche 6 août, messe qui clôturera une semaine riche en rencontres et en prières pour ces jeunes du monde entier, parmi lesquels plus de 42.000 Français.

Pour rappel, c’est aux Philippines en 1995 que le plus gros chiffre avait été atteint avec près de 5 millions de jeunes, du temps de Jean-Paul II , quand Benoit XVI rassembla, quelques années plus tard, 2 millions de jeunes à Madrid en 2011, et le pape François 3,7 millions au Brésil en 2013 puis 3,5 millions à Cracovie en 2016, pour les chiffres les plus importants. Alors quels seront ceux du Portugal, les 4èmes JMJ du Pape François ? Réponse ce dimanche.