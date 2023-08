Après Lisbonne, comment prolonger la joie des JMJ ?

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) ont rassemblé début août jusqu'à un million de pèlerins venus du monde entier à Lisbonne. Alors que le rassemblement de la jeunesse catholique s'est achevé dimanche 6 août, comment prolonger autant que possible l'élan spirituel des JMJ ?

Un million : c’est le nombre de pèlerins présents aux JMJ de Lisbonne, qui se sont achevées le dimanche 6 août après la messe d’envoi des jeunes. Ces derniers sont unanimes : ce rassemblement leur a insufflé une joie et élan spirituel hors du commun. Alors que la majorité des jeunes Français est déjà sur le chemin du retour, comment conserver « l’esprit JMJ » dans les mois à venir ?

Plusieurs évènements organisés pour (et par) la jeunesse rythmeront l’année. De quoi garder les batteries de l’âme chargées à bloc. Les pèlerinages sont bien-sûr l’occasion rêvée pour se ressourcer, et s’il y en a bien un à faire dans les prochaines semaines, c’est celui de Lourdes. Le pèlerinage national fête cette année ses 150 ans du 11 au 16 août 2023. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent au sanctuaire marial où la Vierge Marieest apparue à la jeune Bernadette Soubirous. Une attention toute particulière est portée aux personnes malades, âgées, porteuses de handicap. Mais la jeunesse n’est jamais bien loin, au contraire. On retrouvera par ailleurs la dimension internationale de ce rassemblement, puisque les pèlerins affluent du monde entier pour voir la grotte et y prier.

Avec le Pape à Marseille

C’est officiel, le pape François viendra à Marseille le weekend du 23 septembre 2023. Au cours de ce déplacement, qui n’est ni une visite d’État ni d’un voyage apostolique, une grand-messe sera célébrée au stade Vélodrome le samedi, à 16h15, où le Pape prononcera l’homélie. Dès la fin des JMJ, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a invité tous les JMJistes français à accueillir le Pape.