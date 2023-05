Le pape François est attendu à Marseille le 23 septembre 2023. Le programme de sa visite se précise chaque jour un peu plus. Arrivée, prière, messe... Découvrez tout ce que l'on sait et comment les fidèles peuvent s'associer dès maintenant à cette journée.

Bien qu’il ne s’agisse ni d’une visite d’État ni d’un voyage apostolique, la venue du pape François à Marseille le 23 septembre 2023 est un événement très attendu en France. Le pape devrait faire un aller-retour dans la journée dans le cadre des rencontres des évêques et des maires méditerranéens, rencontres qui ont pour objectif de renforcer la fraternité et les échanges entre les peuples unis par la Mare Nostrum. Après Bari en 2020 et Florence en février 2022, Marseille sera la troisième ville à accueillir ce rendez-vous à l’automne.

Si de nombreuses manifestations qui se dérouleront dans le cadre de cette venue sont déjà connues, le programme exacte du pontife lors de sa visite n’est pas encore totalement défini… mais commence à se préciser petit à petit et sera prochainement dévoilé sur un site dédié à l’événement où seront indiqués le déroulé des Rencontres méditerranéennes et les modalités pratiques pour y participer (billetterie, messe avec le Pape, programme du festival, bénévolat, mécénat, carte des événements, etc.).

1 Arrivée le matin

L’avion du pontife de 86 ans devrait atterrir vers 9h du matin dans la cité phocéenne, selon I. MEDIA Pour le moment, le nom de l’aéroport n’a pas été dévoilé.

2 Prière interreligieuse à Notre-Dame-de-la-Garde

François devrait ensuite se rendre à « Notre-Dame-de-la-Garde puis sur le parking pour une prière interreligieuse et un dépôt de gerbes en mémoire de ceux qui sont morts en mer », a indiqué à la presse début mai l’archevêque de Marseille, le cardinal Aveline.

Cette célèbre basilique, surnommée parfois « la Bonne Mère », domine la ville de Marseille et la mer Méditerranée. En 2013, pour son premier déplacement en tant que pape, le pontife argentin avait fait le choix de se rendre sur l’île de Lampedusa pour dénoncer le drame des migrants morts noyés. Ce temps de prière à Notre-Dame-de-la-Garde devrait leur être dédié.

3 Un temps d’échange au Palais du Pharo

Le pape François rencontrera ensuite les participants des rencontres méditerranéennes lors d’une plénière de clôture de l’assemblée des évêques et de la session des jeunes au Palais du Pharo. Une soixantaine de représentants d’Églises des cinq rives de la Méditerranée (Afrique du Nord, Balkans, Europe latine, Mer Noire et Moyen-Orient) ainsi qu’une soixantaine de jeunes originaires de tous ces pays participeront à cette semaine d’échanges et de travail pour comprendre les défis que connaît la Méditerranée (crises politiques, inégalités, enjeux écologiques, mémoire blessée…).

4 Une messe ouverte au public

Une grande messe ouverte à tous devrait avoir lieu à 16h30 selon toute vraisemblance au stade Vélodrome, enceinte qui compte 67.000 places. Ce ne serait pas la première messe célébrée par un Pape dans un stade en France. Jean Paul II en avait célébré une en 1988 au stade de la Meinau, à Strasbourg, huit ans après avoir dialogué avec des jeunes au Parc des Princes. Pour l’heure, le lieu n’étant pas officiellement confirmé, aucune réservation n’est encore possible même si certains diocèses français comme celui de Fréjus-Toulon ou celui de Gap-Embrun, s’organisent déjà pour encourager les fidèles à faire des pré-réservations afin de vivre la journée complète à Marseille, dont la messe avec le Pape.

Dans la perspective de cette journée qui s’annonce historique pour les fidèles, de nombreuses initiatives fleurissent par ailleurs. « Nous avons de très nombreuses réservations parmi lesquelles celles de supporteurs de l’OM qui préparent déjà un tifo ou encore de supporteurs de l’équipe de rugby d’Argentine », assure Mgr Aveline. Dès maintenant, Massilia Cantic, un rassemblement diocésain de chant choral, propose à ceux qui le souhaitent d’inscrire leur chorale pour venir chanter à la messe devant le pontife argentin. Et enfin, le Congrès Mission à Marseille aura lieu une semaine plus tôt à Marseille afin de coïncider avec la venue du pape François !

