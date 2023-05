Ecclesia Cantic, générateur de grands c(h)oeurs

Les 6, 7 et 8 mai, de jeunes catholiques venus de toute la France se rendront à Toulouse pour se former au chant liturgique avec Ecclesia Cantic. Éloi, enseigne de vaisseau de 1ère classe, a participé à l'édition précédente, à Lille. Il raconte à Aleteia en quoi cette expérience a transformé sa vie spirituelle.

Ils seront des centaines à affluer de toute la France vers la ville rose pour unir leur voix au service de la mission. Le 6 mai débute le sixième weekend Ecclesia Cantic, au cours duquel tous les jeunes catholiques se réunissent pour se former au chant liturgique tout en évangélisant par le chant. Le but : soutenir l’engagement de la jeunesse dans les paroisses et diocèses.

Éloi a participé à l’édition précédente, qui s’est tenue à Lille en mars 2022. Âgé de 26 ans et enseigne de vaisseau de 1ère classe, il a découvert le chant il y a quatre ans au cours d’une route chantante. « Je me suis rendu compte que j’avais une voix, et que j’aimais chanter », explique-t-il à Aleteia.

« Je suis allé dans une chorale à Toulouse qui était gérée par les Dominicains. C’est par là que j’ai entendu parler de Ecclesia Cantic. » Avant le chant, Éloi avait été comme beaucoup de garçons servant d’autel, mais avait arrêté au moment d’entrer au lycée. « Ce weekend à Ecclesia Cantic a changé ma façon de concevoir le chant. On se retrouve à chanter à 300 personnes, et le lien qui se crée est unique, notamment avec le chef de chœur qui transmet des émotions incroyables. Cela m’a donné envie de devenir chef de chœur à mon tour, comme un déclic. »

Une expérience spirituelle forte

En septembre 2022, Éloi a repris une chorale à Brest, Chœur de Breizh, et ce alors même qu’il n’avait aucune connaissance du solfège. « J’avais les armes techniques, même si elles étaient encore un peu frêles, et la passion du chant, donc je me suis lancé, accompagné de plusieurs amis. » Au total, ils sont une vingtaine, bien que les effectifs varient au gré des départs en mer. La chorale, menée par Éloi, anime régulièrement des messes, parfois à des heures matinales comme pendant l’Avent où sont célébrées des messes « Rorate » (très tôt le matin). Avec les sœurs de Saint Jean, la chorale organise des « heures saintes », qui sont des temps d’adoration, ainsi que les samedis missionnaires, un projet fondé par Éloi qui consiste à passer un après-midi dans la rue à chanter pour évangéliser.

« Je trouve une véritable joie à faire cela et mes choristes me le rendent au centuple ! », estime Éloi. « Spirituellement, c’est une expérience forte. Le chant me nourrit. D’ailleurs, quand j’ai la voix cassée, ça se ressent presque dans ma vie de foi. »