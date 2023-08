Le père Guilherme ambiance les JMJ

Platine, col romain et casque sur la tête, le père Guilherme, 49 ans, pourrait surprendre. Mais ici, aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne, le prêtre qui est également DJ semble parfaitement à sa place. Lundi 31 juillet, il a mis le feu à Rio de Mouro où des centaines de jeunes étaient réunis pour l’écouter mixer. Entre deux mélodies, il n’hésite pas à passer des messages du pape François et de Jean Paul II.

Que celles et ceux qui n’ont pas pu l’écouter se rassurent, le prêtre sera également aux platines dimanche 6 août pour un set matinal après la veillée et avant la messe de clôture des JMJ. « C’est pour réveiller les jeunes », s’amuse-t-il volontiers. Ses mélodies devraient également intégrer des passages des encycliques Laudato si’ et Fratelli tutti.

Les JMJ de Lisbonne, des images de foi et de joie :