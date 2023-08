C’est l’évènement sportif le plus important en Martinique. Le Tour des yoles rondes est une régate qui existe depuis plus d’une trentaine d’années sur l’île et se déroule pendant une semaine sur un parcours de sept étapes. L’événement nautique est très festif et attire une grande population qui vient admirer le majestueux ballet des bateaux aux voiles multicolores. Chaque équipage possède ses supporters qui n’hésitent pas à venir nombreux soutenir leurs favoris que ce soit depuis la terre ou bien à bord de bateaux suiveurs afin d‘être au plus près de l’action.

Et pour cette 37e édition du Tour des yoles rondes, qui se déroule du du 30 juillet au 6 août, les skippers peuvent plus que jamais compter sur l’aide de Dieu. Pour cause, la paroisse de Saint-Joseph a organisé un bateau catholique qui suit les étapes de l’évènement. Messe, prière mais aussi chants chrétiens pour encourager les skippers. Si pour les fidèles, c’est un moyen de vivre la course autrement, pour les participants, c’est une aide spirituelle précieuse. Le bateau de la paroisse suivra l’évènement jusqu’au mercredi 2 aout sur l’eau et continuera ses prières tout au long de la semaine.