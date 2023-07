L’hymne des JMJ a désormais sa version… en créole !

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) approchent : à partir du 1er août, Lisbonne accueillera quelque 600.000 jeunes du monde entier dans ses murs. Toutes les délégations se préparent à cet événement spirituel d’une ampleur inédite, qui rassemblera la jeunesse catholique des quatre coins de la Terre. Récemment, c’est la Martinique qui a montré son impatience et son enthousiasme à l’approche du grand départ. Dans une vidéo publiée le 25 juillet sur son compte Instagram, l’Église catholique en Martinique a montré à quoi ressemble l’hymne officiel des JMJ en créole. Une nouvelle version qui ne manque pas de joie :

« Tout le monde entendra notre voix/ Levons les bras, il y a de la hâte dans l’air/ Jésus est vivant et ne nous laisse pas seuls/Jamais nous ne cesserons d’aimer » : telles sont les paroles du refrain de l’hymne en français. Le titre initial de l’œuvre en portugais, « Há Pressa no Ar » – qui pourrait se traduire littéralement par « Il y a de la hâte de l’air » –, invite les jeunes à s’identifier à la Vierge et à se rendre disponibles pour servir à la mission.

