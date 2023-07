A Lisbonne, 40.000 Français s’apprêtent à allumer le feu

Pour la première fois durant des JMJ européennes, une matinée faite de chants, de témoignages et de prière est réservée et organisée pour les Français. L’occasion pour la jeunesse de France de manifester sa joie et de mettre le feu au monde.

« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ! », disait déjà sainte Catherine de Sienne au XIVe siècle. Promesse relayée par saint Jean Paul II aux JMJ de Rome, en 2000, et qui demeure encore aujourd’hui d’une brûlante actualité : mardi 1er août, les 40.000 Français présents à Lisbonne seront invités à brûler du feu missionnaire.

Dans un cadre idyllique au bord du Tage, au passeio marítimo de algés, lieu habituellement réservé aux concerts, quelques heures avant l’ouverture officielle des JMJ par le pape François, tous les Français seront appelés à se réunir pendant près de trois heures pour exprimer leur joie et leur espérance. Un temps fort inédit, encore jamais organisé lors de JMJ européennes. Si ces « temps des Français » ont déjà eu lieu à Rio en 2013 et à Panama en 2019, ils avaient réuni des délégations beaucoup plus modestes (5.000 jeunes à Rio, 1.500 à Panama).

Deux mots guideront cette célébration : disciples missionnaires, expression chère au Pape François et message central de son exhortation apostolique La joie de l’Évangile. A l’occasion des JMJ, les jeunes Français seront à leur tour invités à devenir des disciples missionnaires, c’est-à-dire à aller vers le monde tout en restant près du Christ.

Les organisateurs ont tout prévu pour allumer en eux ce feu missionnaire : adoration eucharistique version XXL, récit de la pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11) où Jésus fait de Pierre un disciple et un missionnaire, temps de louange et de concerts, notamment du groupe de rap HDX, ainsi que les témoignages de douze disciples contemporains du Christ : le comédien Mehdi Djaadi, le cardinal Jean-Marc Aveline, la comédienne Violaine de la Théardière, l’évêque américain Robert Barron, du diocèse de Winona-Rochester, fondateur de Word on Fire… Avec eux et à la suite de la Vierge Marie, les Français seront invités à « se lever » pour être témoins de l’Evangile dans le monde.

