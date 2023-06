40.000 français aux JMJ, même une chanson le dit ! 

Publié sur les réseaux sociaux ce mardi 20 juin, le rappeur Gab, accompagné de la chanteuse Zita et Hush 777, propose un nouveau tube pour les JMJ. Le single “Tout le pays”, va, à coup sûr, faire danser les 40.000 Français qui partent à Lisbonne.

« Cette fois c’est pour de vrai La France part aux JMJ, Faut qu’j’en parle dans tout l’pays. J’crois qu’ils s’rendent pas compte des faits, 40.000 français, On fera kiffer tout l’pays ». Une fois que vous entendez ce refrain entraînant, difficile de ne pas se laisser embarquer, ce qui sera sans doute le cas de nombreux jeunes qui seront dans les cars en direction du Portugal et qui risquent d’écouter ce son à plein volume !

Coup réussi pour le rappeur Gab, qui vient d’écrire cette chanson qui pourrait bien devenir l’hymne des Français aux JMJ à Lisbonne qui auront lieu du 1er au 6 août prochain. Avec la chanteuse Zita et un autre jeune rappeur chrétien, Hush 777, ils entonnent sur quelques couplets une invitation à participer à cet événement unique, « Mais dis-moi pourquoi t’es resté chez toi ? J’entends résonner 2 millions de voix ».

Tourné en une journée sur les toits de Montmartre, le clip de « Tout le pays » permet de découvrir les trois jeunes chanteurs dans les codes du clip de rap, mais avec des paroles orientés vers le rassemblement mondial qui accueillera deux millions de jeunes du monde entier. Et pour toucher le plus grand nombre, notamment les “anciens” participants des JMJ passés, le nouveau single fait une référence appuyé au tube « Nathalie, mon amour des JMJ », autre époque et autre tube, « Elle a battu des cils Elle s’appelait Nathalie Elle m’a désigné gagnant Ça ne tient qu’à un fil Pour l’amour de ta vie Faut te décider maint’nant », chante la jeune génération.

De son côté, sur son compte Instagram, la chanteuse Zita a confié à ses fans que cette nouvelle chanson est le point départ de l’aventure de l’été, puisqu’elle compte accompagné Gab (son mari à la ville), et toute la bande de jeunes chanteurs chrétiens engagés, aux JMJ où ils feront une tournée et comptent bien entraîner les participants à danser, chanter et prier. Car cette fois, effectivement, c’est pour du vrai !