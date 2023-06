Avez-vous vraiment pensé à tout avant de partir aux JMJ ?

Avant de se rendre aux JMJ qui se déroulent cette année du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne, le pape François demande aux jeunes de rendre visite à leurs grands-parents ou aux personnes âgées isolées. Une belle manière de les associer spirituellement à leur démarche.

Plus de 600.000 jeunes, dont 30.000 Français, sont attendus à Lisbonne cet été pour la 37ème édition des JMJ. Sur le site officiel des JMJ, le compte à rebours est lancé : il reste 38 jours avant le début de cet événement mondial hors du commun. Plus que 38 jours pour boucler les derniers préparatifs… Et parmi les multiples points de la to do list, il en est un fortement recommandé par le Pape lui-même.

Participer à des JMJ diocésaines, c’est fait (ou c’est trop tard!).

Écouter en boucle l’hymne des JMJ, en portugais et en français, pour ne pas être à la ramasse, c’est fait.

Apprendre la prière officielle des JMJ à Notre Dame de la Visitation, en lien avec le thème « Marie se leva et partit en hâte », c’est fait.

Se rencarder sur Marcel Callo, saint patron des jeunes francophones pour les JMJ de Lisbonne, c’est fait, grâce à cet excellent article de Mgr d’Ornellas sur Aleteia.

Rendre visite une personne âgée ou à ses grands-parents : A FAIRE.

« La prière d’une personne âgée vous protègera »

« Le Seigneur désire que nous ne laissions pas les personnes âgées seules, que nous ne les reléguions pas en marge de la vie », écrit le pape François dans son message pour la 3e Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui sera célébrée le dimanche 23 juillet 2023, quelques jours avant les JMJ de Lisbonne.

Tirant sa réflexion de la rencontre entre Marie et Élisabeth, le pape de 86 ans écrit que « l’Esprit Saint bénit et accompagne toute rencontre fructueuse entre les différentes générations, entre grands-parents et petits-enfants, entre jeunes et personnes âgées », insiste-t-il. « Dieu désire en effet que les jeunes réjouissent le cœur des personnes âgées et qu’ils puisent la sagesse de leurs expériences ».

Le « projet d’amour » de Dieu « s’étend sur le passé, le présent et l’avenir, il embrasse et relie les générations », martèle François, renouvelant son appel à respecter les personnes âgées, dans lesquelles il s’inclut lui-même. « Honorons-les, ne nous privons pas de leur compagnie et ne les privons pas de la nôtre, ne permettons pas qu’elles soient rejetées ! ».

Vous porterez dans votre cœur la bénédiction de cette rencontre.

Voyant dans cette Journée mondiale un « signe délicat d’espérance » pour les personnes âgées, le pape demande particulièrement aux jeunes se préparant à partir aux JMJ de prendre le temps de rendre visite à leurs grands-parents ou à une personne âgée qui vit seule. « Sa prière vous protégera et vous porterez dans votre cœur la bénédiction de cette rencontre », insiste le pape François.

François appelle aussi les personnes âgées à prier pour les jeunes pèlerins. « Ces jeunes sont la réponse de Dieu à vos demandes, le fruit de ce que vous avez semé, le signe que Dieu n’abandonne pas son peuple, mais qu’Il le rajeunit toujours avec l’imagination de l’Esprit Saint ».

