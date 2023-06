Marcel Callo, le saint français des JMJ de Lisbonne

Mgr d’Ornellas est l’archevêque de Rennes, où naquit le bienheureux Marcel Callo, jociste formé à l’école du scoutisme, mort martyr en 1945, assassiné par les nazis « parce que trop catholique ». Jean Paul II en a fait un modèle pour les jeunes catholiques, et le pape François le patron des jeunes francophones pour les JMJ de Lisbonne. Dans son livre « Entre les mains du Christ » (Salvator), Mgr d’Ornellas relit les nombreuses lettres de Marcel, où se révèle l’extraordinaire amitié du Christ.

Il est urgent de présenter à nouveau Marcel Callo aux jeunes. L’archevêque de Lisbonne l’a donné comme saint patron aux jeunes francophones qui viendront aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne début août 2023. Pendant ces JMJ, l’église du Sacré-Cœur à Lisbonne sera consacrée au bienheureux Marcel Callo. Tout jeune pourra le découvrir. Le livre Entre les mains du Christ. Marcel Callo, apôtre de la fraternité est publié pour ces JMJ. Il donne la parole à Marcel.

Effectivement, il a envoyé de nombreuses lettres. 170 nous sont parvenues. Il les a écrites en l’espace de treize mois, alors âgé de 21-22 ans. Avec affection et simplicité, il s’adresse à sa famille, à son frère Jean, à sa fiancée. « Ce sont ses lettres qui parlent », s’est exclamé son frère Jean qui fut prêtre du diocèse de Rennes et que j’ai bien connu. En un style direct et familier, Marcel s’y livre en vérité, n’ayant jamais eu l’idée que ses missives pourraient un jour être publiées !