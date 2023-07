Alors que les JMJ approchent, Aleteia a concocté une playlist de chants et musiques pour accompagner les jeunes qui partiront à Lisbonne du 1er au 6 août.

L’heure du départ pour Lisbonne approche : dès le 1er août, ils seront plus de 40.000 jeunes Français et environ 600.000 du monde entier à affluer vers le Portugal pour les JMJ. Pour cet évènement d’une ampleur spirituelle inédite, il faut bien un peu de musique. De la pop louange au rap en passant par les chants traditionnels, voici une liste d’incontournables à ajouter à la playlist spéciales JMJ 2023 !

1 L’hymne officiel des JMJ

En tête de liste évidemment, l’hymne officiel des JMJ de Lisbonne ! Initialement chanté en portugais sous le titre « Há Pressa no Ar » et dévoilé en 2021, il a ensuite été traduit en novembre 2022 pour la France. Intitulé « D’un seul cœur », il a été produit par l’école Créative Pierre et invite les jeunes à s’identifier à la Vierge pour se rendre disponibles à Dieu.

2 L’Ave Maria de Fatima

Puisque les JMJ ont lieu au Portugal et qu’elles sont dédiées à la Vierge Marie, impossible de ne pas dédier un chant à part entière à la mère de Dieu. D’autant plus lorsque l’on sait que le pape François entretient une forte dévotion à la fr.aleteia.org/tag/fatima/">Fatima « >Vierge de Fatima , dont il ira au sanctuaire le le 5 août en marge de son voyage pour les JMJ.

3 Des chants de l’Emmanuel

Comment ne pas te louer ?

Si ce chant a fait le « buzz » sur les réseaux sociaux en étant repris sur l’application Tiktok, c’est certainement grâce à la joie communicative qu’il répand lorsqu’il est entonné.

Resucitó

Un « basique » mais non moins joyeux : le Resucitó, un chant qui nous vient tout droit d’Espagne, est lui aussi un des chants bien connus des catholiques en pèlerinage, qui témoigne de la joie de savoir le Christ ressuscité.

Que vienne ton règne

Prière élémentaire et fondamentale des chrétiens, toutes confessions confondues, le Notre-Père est aussi bien récité que chanté. Voici l’une de ses versions proposée par la communauté de l’Emmanuel :

4 De la pop louange

N’aie pas peur

L’hymne officielle du FRAT 2023 à Lourdes de Be Witness, Zita et Tendry avait transporté la jeunesse présente avec son refrain entêtant et plein d’espérance. Un succès certain qui accompagnera certainement ceux qui ont décidé de se rendre aux JMJ !

Tous les peuples

Le nouvel album de Glorious a déjà conquis les cœurs. Nommé « Ruah », il propose plusieurs chants de pop louange toujours aussi gais et entraînants. S’il y a bien une musique à retenir, c’est « Tous les peuples » qui résume bien l’esprit des JMJ où des jeunes issus de toutes nations prieront et loueront Dieu.

Bénis le Seigneur ô mon âme

Chant très connu car souvent chanté à la messe, le voici repris par Glorious, et comme on s’en doute, il offre une sacrée dose de bonne humeur.

5 Un peu de rap !

Tout le pays

Le rappeur Gab, accompagné de la chanteuse Zita et Hush 777, propose un nouveau tube pour les JMJ. Intitulé « Tout le pays », ce single va, à coup sûr, faire danser les 40.000 Français qui partent à Lisbonne.

Soul Warriors

Sorti le 9 juin 2023, ce tube est issu de l’album » Roi » des Guetteurs et évoque le combat spirituel que chaque chrétien est appelé à mener pour honorer le sacrifice du Christ sur la croix.