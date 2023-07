Pour annoncer son entrée au séminaire au sein de la communauté de l'Emmanuel, Cyprien a décidé de le faire... En rappant, avec un clip sorti le 8 juillet 2023, "Séminaire". Passionné de rap, son album "Tout pour Dieu" sort ce vendredi 21 juillet.

Annoncer son entrée au séminaire, c’est une nouvelle déjà grande et belle, qui demande du courage. Mais Cyprien a décidé de le faire en musique et plus particulièrement… Par le rap ! Âgé de 22 ans, le jeune homme est l’aîné d’une fratrie de cinq enfants. Après des études de commerce à Audencia Business School, il monte son entreprise de production vidéo avec son frère Anselme, et se pose la question de la vocation. Il réalise alors une année de propédeutique à Namur, en Belgique, au sein de la communauté de l’Emmanuel. C’est là que le jeune homme fait son choix : « Après une année de discernement, j’ai choisi consacrer ma vie à Dieu. Je me suis dit que j’allais mettre ma passion pour le rap à contribution pour l’annoncer et témoigner », explique-t-il à Aleteia.

Cyprien nourrit un intérêt pour le rap depuis l’âge de 15 ans. En seconde, au lycée, il s’amuse alors à écrire quelques chansons qu’il accompagne de clips, sans liens avec sa foi catholique. « Cette fois-ci, j’ai décidé de mettre mes talents au service de la mission et de l’évangélisation », confie-t-il. Intitulé « Tout pour Dieu », son album sortira le 21 juillet et comportera au total sept titres, dont le premier a été dévoilé avec le clip « Séminaire » qui évoque sa décision de devenir prêtre. « Mon intention est vraiment de parler du Christ grâce au rap. Pour ce qui est du résultat, je m’abandonne au Seigneur. »

Le rap au service du Christ ?

Sa chaîne Youtube, que l’on retrouve sous son nom d’artiste « 6YP », comptabilise déjà près de 1.200 abonnés et son clip cumule plus de 2.500 vues. Pour Pierre Durieux, secrétaire général de l’association Lazare et connaissance de Cyprien, cette initiative de rap missionnaire entre pleinement en cohérence avec ce que Dieu attend des chrétiens : adopter une attitude de témoignage. « Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul dit : “Je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible, avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sujets de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi, moi qui ne le suis pas, pour gagner les sujets de la Loi… etc.” Je pense qu’en utilisant le rap pour annoncer l’évangile, Cyprien répond aussi à cet appel, en rendant accessible le message du Christ par ce biais. »