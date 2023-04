"N'aie pas peur Il est là, Ohoh lalalalalala" ! Assurément ce refrain entêtant va être repris par près de 10.000 lycéens qui se retrouvent enfin à Lourdes à partir de ce dimanche pour le Frat 2023.

Ce dimanche 23 avril, c’est le grand retour du Frat à Lourdes ! Après les années d’annulation à cause du Covid, près de 10.000 lycéens sont attendus du 23 au 28 avril dans la cité mariale pour vivre une semaine exceptionnelle de foi, de partage et de prières. Ils pourront, entre autres, rencontrer quelques personnalités qui ont marqué l’année catho, comme le comédien Mehdi Djaadi, auteur de Coming out, ou encore sœur Catherine, la religieuse qui apparaît dans le dernier film de Gad Elmaleh, Reste un peu.

Et pour mobiliser les troupes, un hymne 2023 très entrainant est déjà diffusé sur les réseaux sociaux et devrait connaître un succès rapide. « N’aie pas peur », interprété par Be Witness, avec Zita et Tendry, reprend sur une mélodie entrainante un texte pour guider les jeunes vers la prière. « Même au cœur de l’orage Il est là, Quand je suis au bord du naufrage Il est là , Ohoh, n’aie pas peur Il est là, Ohoh lalalalalala ».

Le thème de cette année 2023, vous l’aurez compris, « N’ayez pas peur ! »pour cette nouvelle session qui va réunir entre 8.000 et 10.000 lycéens des huit diocèses franciliens, et reste toujours un moment très marquant dans la vie de ces jeunes chrétiens.

Depuis 1988, le Frat réunit chaque année les jeunes, en alternance. Une année, les collégiens à Jambville (Yvelines), l’autre année les lycéens à Lourdes. Mais comme les éditions 2020 et 2011 avaient été annulées à cause de la pandémie, voila donc cinq ans que les lycéens ne s’étaient pas retrouvés à Lourdes. L’impatience et la joie sont donc grandes, de quoi de chanter encore et encore, « N’aie pas peur IL est là Ohoh lalalalala ».