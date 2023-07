Malakai, un tout jeune prodige à la voix d’ange

Sa voix à couper le souffle semble lui avoir été prêtée par un ange. À 13 ans, le jeune britannique Malakai Bayoh qui avait émerveillé le monde entier avec sa performance lors de l'émission "Britain's Got Talent", sort son tout premier album d'opéra, ce vendredi 21 juillet.

Si une voix pouvait donner un aperçu de ce que sont les chœurs célestes, c’est sans doute celle du jeune Malakai Bayoh. Âgé de 13 ans, originaire de Sierra Leone et vivant à Londres, le jeune garçon a émerveillé plus d’une fois le monde entier avec ses performances presque angéliques.

Il avait déjà ébloui le public de « Britain’s got talent » ainsi que le jury, laissant une salle émue aux larmes, en avril 2023, à tel point qu’il avait été immédiatement placé en finale grâce au « Golden Buzzer ». Malakai avait choisi d’interpréter le « Pie Jesu », extrait de la messe de Requiem du compositeur britannique Andrew Lloyd Webber. Plus tôt, le ténor gallois Aled Jones avait qualifié la voix de Malakai d' »un cadeau donné par Dieu », après avoir interprété en duo avec son jeune partenaire « O Holy Night » et « Walking in the Air », dont les vidéos étaient elles aussi devenues virales. Le succès du petit prodige ne semble pas s’arrêter là, puisque c’est un album complet que propose désormais Malakai, intitulé « Golden ». Il sera disponible à la vente dès le 21 juillet.

La maison de disques de… Pavarotti

Le titre « Golden » est une référence au « Golden Buzzer » qui a emmené Malakai jusqu’à la finale de l’émission télévisée. Outre le morceau « Pie Jesu », l’album comportera des titres comme « Lascio ch’io pianga » de Haendel, ou encore « O mio babbino caro » de Puccini, que l’on aura peut-être déjà entendu chanté par la divine Maria Callas. Preuve de son talent incontestable, la maison de disques qui a décidé de donner sa chance à Malakai pour ce premier album n’est autre que Universal Music Group, qui avait signé avec les plus grands artistes d’opéra et de musique classique, comme Luciano Pavarotti ou Andrea Bocelli.

Malakai a commencé à chanter dès l’âge de sept ans, avec la chorale de la cathédrale Saint-Georges de Londres. Il a fait ses débuts à dans l’opéra « La Flûte enchantée », de Mozart, à l’âge de 12 ans et s’est produit en tant que soliste au Royal Opera House à l’âge de 13 ans.