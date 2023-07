Les JMJ, c’est (déjà) parti !

De Lille à Bayonne en passant par Rennes, Strasbourg ou encore Annecy, quelque 40.000 Français participent aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne début août. L’essentiel des départs depuis la France étant prévus ce samedi 22 et dimanche 23 juillet, les routes de France promettent d’être particulièrement animées ce week-end !

Si vous prenez la route des vacances ce week-end, vous risquez fort de tomber nez à nez, au gré d’une aire d’autoroute un peu bondée ou d’un péage un peu saturé, sur de drôles de cars particulièrement animés. Et pour cause ! Si les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne ne démarrent que le 1er août, l’essentiel des diocèses en France ont prévu de partir dès ce samedi 22 et dimanche 23 juillet afin de permettre aux jeunes de vivre une expérience spirituelle encore plus riche en allant d’abord à la rencontre d’autres communautés et paroisses du Portugal, ou en s’arrêtant dans différents sanctuaires sur le chemin par exemple.

Mais d’où partent ces jeunes ? De Paris, bien sûr, qui envoie près de 4.400 jeunes à Lisbonne, soit le plus important contingent de jeunes pèlerins français. En réunissant l’ensemble des diocèses d’Ile-de-France (Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise et Saint-Denis), ils sont plus de 5.800 à vivre ce temps fort. Un nombre qui laisse présager sans l’ombre d’un doute de l’ambiance dans les cars réservés par les diocèses pour l’occasion ! On en plaindrait presque les animateurs qui devront très certainement redoubler de diplomatie au moment d’arbitrer sur la playlist entre un classique mais indétrônable « Resucitó » ou « D’un seul cœur », l’outsider qu’est l’hymne des JMJ.

21 jeunes parcourent 900 kilomètres depuis Troyes afin de rejoindre Lisbonne pour assister aux JMJ. JMJ Troyes-Lisbonne à Vélo 2023 I Facebook

Mais point trop de parisianisme ici. La capitale n’a pas le monopole de la jeunesse catholique, loin de là ! 2.000 jeunes prennent ainsi le départ de Lyon, 1.200 de Toulouse, 800 de Nantes, 700 de Rennes, 600 du diocèse de Fréjus-Toulon et tout autant du diocèse d’Angers, ou encore plus de 400 de Bordeaux et de Valence… Voilà une jeunesse ardente et impatiente de vivre ces journées uniques. Et si les départs se font essentiellement par la route en car, certains ont décidé de pimenter un peu le trajet. C’est le cas par exemple du diocèse de Troyes – qui compte un peu moins de 100 inscrits – mais qui propose une route vers le Portugal… à vélo ! Et oui, les JMJ valent bien de mouiller le maillot ! D’autres ont décidé de rejoindre la capitale portugaise par voie maritime. Sur les 400 jeunes au départ du diocèse de Vannes, par exemple, plusieurs se sont organisés en équipages pour y aller à la voile.

Les communautés religieuses aussi de la partie !

Il ne faudrait pas non plus oublier dans ce décompte les communautés religieuses qui ne manquent pas de propositions pour permettre aux jeunes de s’épanouir dans leur vie de foi. La communauté Saint-Jean emmène ainsi 980 jeunes francophones aux JMJ, la communauté Saint-Martin 700, le Chemin neuf 4.200 ou encore les Jésuites 365.

Alors, certes, on ne peut que se réjouir de voir des délégations nombreuses partant de différents coins de France. Mais les plus modestes délégations sont tout autant essentielles tant elles témoignent aussi de la richesse de l’Église, comme les neuf jeunes du diocèse de Nevers, ville où sainte Bernadette a été religieuse et où son corps demeure. Le diocèse de Gap et Embrun compte pour sa part 23 inscrits. « Pour un petit diocèse comme le nôtre, c’est déjà une belle réussite », confie volontiers le diocèse. De Cahors, ils sont 41 à partir, de Belfort-Montbéliard 44, de Mende et du Jura, 25. Qu’ils soient 9 ou 4.400, qu’ils partent à vélo, en bateau, en moto ou en car, une chose est sûre : l’Esprit devrait souffler bien fort dès ce week-end afin de leur permettre, à la suite de Marie, et comme le rappelle le thème des JMJ de Lisbonne, de « se lever et partir en hâte » (Lc 1.39).

