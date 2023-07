Une immense croix surplombe l’esplanade du rosaire du sanctuaire de Lourdes jusqu'au 8 août pour marquer la présence des quelque 26.000 jeunes qui vont passage à Lourdes pendant la période estivale, sur la route et sur le retour des JMJ 2023.

Une croix en bois de 2m50 surplombe l’esplanade du rosaire du sanctuaire de Lourdes depuis le 18 juillet. Aux couleurs des JMJ, elle verra pendant un mois plus de 26.000 jeunes de passage à Lourdes pendant la période estivale, sur la route et sur le retour des Journées Mondiale de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne prévues la première semaine d’août.

Rendre les JMJistes visibles aux pèlerins

« Nous cherchions un moyen de rendre visible ces jeunes aux autres pèlerins qui viennent à Lourdes », explique à Aleteia Don Maxence Bertrand, chapelain en charge de la Pastorale des jeunes. C’est ainsi que l’idée d’une croix avec le logo des JMJ 2023 est née. Pour la confectionner, Don Maxence Bertrand s’est tourné vers une trentaine de jeunes de la fraternité du Cenacolo de Lourdes, qui accueille des jeunes souffrant d’addictions, désireux de trouver une voie de guérison. « Dans leurs locaux, ils ont un atelier de menuiserie et l’un des jeunes est menuiser de formation. Ils étaient donc ravis de participer à ce projet », précise le chapelain. Il a été décidé de fabriquer deux croix, une grande et une petite, d’un mètre de haut, pour pouvoir l’amener aux différentes processions eucharistiques et mariales prévues lors de la saison estivale.

Sur sa page Instagram, le chapelain, qui rendait visite aux jeunes chaque semaine pour les encourager dans leur travail, a posté des étapes de confection des deux croix. « Ils ont travaillé durant un mois et ont fait un travail remarquable, de grande qualité ! », confie-t-il. Sur le socle en béton mais recouvert par du bois, les jeunes ont gravé leurs prénoms pour pouvoir aussi être au pied de la croix des JMJ. « C’est leur façon à eux de participer aux JMJ », indique Don Maxence Bertrand.

Le 18 juillet, accompagné par Don Maxence, le groupe est venu en procession jusqu’au sanctuaire pour y placer leurs magnifiques créations. Une messe a été célébrée le matin pour l’événement, présidée par le recteur du sanctuaire, le père Michel Daubanes, qui a bénit les deux croix. À la fin des JMJ les deux croix seront placées au Village des Jeunes du sanctuaire.

Jusqu’au 8 août, le sanctuaire vivra au rythme des jeunes pèlerins de passage dans la cité mariale et proposera un programme quotidien inédit : accueil et louange à la Tente des Jeunes ; procession à la Grotte ; messe internationale des jeunes ; déjeuner ; louange et présentation des animations pastorales ; parcours dans le sanctuaire et dans la ville de Lourdes ; temps de prière personnelle ; procession eucharistique ; dîner ; procession mariale à l’issu de laquelle tout le monde pourra profiter vers 22h du récital gratuit et ouvert à tous proposé pour l’occasion par la troupe de Bernadette de Lourdes le 22, 24, 25, 29 et 30 juillet. En outre, le sanctuaire propose à chaque jeune la possibilité de recevoir son livret du pèlerin, édité en quatre langues.

Découvrez aussi les saints patrons des JMJ :