Pour accompagner les milliers de jeunes français qui se rendront aux JMJ de Lisbonne du 1er au 6 août, la maison d'édition Magnificat imprime un livret comportant, textes, chants et méditations.

Le grand départ pour les JMJ approche. Dans moins d’un mois, ils seront des milliers de jeunes catholiques à affluer vers Lisbonne pour un temps spirituel hors du commun du 1er et 6 août. Déjà 313.000 pèlerins sont inscrits et parmi eux, les Français seront représentés en nombre avec 41.055 inscrits. Afin de les guider dans leur pèlerinage au quotidien, Magnificat et l’équipe nationale des JMJ ont conçu un livret spécial JMJ. Ce « petit livre rouge » — bien différent de celui du sanguinaire Mao Tsé-Toung cependant, puisqu’il annonce la Bonne Nouvelle — comportera textes de méditation, enseignements, lectures, psaumes et autres prières, mais aussi des chants et un lexique franco-portugais, il sera le compagnon de tous les jeunes durant le voyage.

Distribué aux diocèses de France, il sera utilisé dès le 25 juillet, date à laquelle de nombreux « pré-JMJ » sont organisées. Et parce que les livrets ont souvent tendance à être égarés, Magnificat a pensé à tout. Une application mobile sera également disponible d’ici la fin de semaine, téléchargeable pour les Android ou les IPhone. Les livrets comme l’application seront aussi distribués en anglais aux quelque 14.435 Américains présents à Lisbonne.

