De Barcelone à Lisbonne : ils marchent 1.200 kilomètres à pieds pour rejoindre les JMJ !

En Espagne, une centaine de jeunes de paroisses barcelonaises se rendront à pied aux JMJ de Lisbonne. Partis fin juin, ils marcheront 40 jours, soit au total 1.276 kilomètres, avant de rejoindre cet événement d'ampleur mondiale début août.

« Un kilomètre à pieds, ça use, ça use… » Une chose est sûre, 1.200 kilomètres à pieds useront bel et bien les souliers de 100 jeunes espagnols qui ont décidé de rejoindre les JMJ de Lisbonne par la marche. Mais pas leur moral ni leur foi !

Venus des paroisses de San Mateo et San Rafael de la Guineueta, de l’archidiocèse de Barcelone, ils marcheront 40 jours avant d’atteindre Lisbonne pour le début des JMJ, du 1er au 6 août. Au cours de ce pèlerinage, « les jeunes s’immergeront dans la prière, la formation, le renoncement et la vie communautaire, renforçant leur foi et se préparant à une rencontre transformatrice avec le pape François », détaille l’archidiocèse.

Derrière cette grande marche se cache également un projet de restauration d’envergure : pour chaque kilomètre accompli, les dons et fonds versés par les sponsors permettront de contribuer au chantier de restauration de la chapelle de l’ancien Institut psychiatrique de la Sainte-Croix. Situé à Barcelone, cet hôpital accueillant plus de 700 patients était l’un des centres pionniers de soin de la maladie mentale en Espagne. Il a fermé ses portes en 1987 après un siècle d’existence, et avec lui l’église, d’un style néoclassique imposant, est demeurée abandonnée. Grâce aux travaux, elle redeviendra un haut lieu spirituel de la ville de Barcelone, puisqu’elle accueillera aussi le nouveau centre paroissial. Au total, 2,2 millions d’euros sont nécessaires.

Le cardinal Omella a béni la première pierre du chantier, lançant ainsi le coup d’envoi des travaux. « Ce pèlerinage représente une opportunité unique pour les jeunes du quartier, ainsi que pour le projet des paroisses de Sant Mateu et Sant Rafael de la Guineueta, qui veulent réhabiliter le patrimoine historique, culturel et religieux du quartier », précise encore l’archidiocèse. Après une messe d’envoi, les jeunes sont partis pour leur longue marche de 40 jours. Le compte a rebours pour les JMJ a bel et bien commencé.