Edna Rodrigues, 17 ans, a écrit au Pape pour lui dire qu’elle ne participerait pas aux JMJ de Lisbonne, étant atteinte d'une maladie en phase terminale. Une lettre à laquelle le pontife a répondu dans une vidéo postée le 23 juin 2023.

C’est un message très touchant que le pape François a enregistré le dimanche 23 juin 2023, destiné à une jeune fille portugaise qui lui avait écrit une lettre pour lui faire part de son rêve de le rencontrer en personne à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se déroulent dans son pays au mois d’août 2023 et auxquelles elle s’est inscrite. « Quand j’ai appris que les JMJ auraient lieu au Portugal, j’étais très heureuse, car chaque fois que je vois le Pape parler à la télévision, je me sens bien. Je t’aime beaucoup et mon rêve a toujours été de te rencontrer », confie la jeune fille dans sa lettre.

Mais son rêve de voir le Pape en personne n’aura probablement pas lieu. Edna Rodrigues, âgée de 17 ans, est atteinte d’une maladie en phase terminale et les médecins ne lui permettent pas d’assister aux JMJ. « Il y a quelques jours, le médecin m’a dit qu’il ne savait pas quand je partirai rejoindre Jésus, mais il m’a dit que ce serait bientôt », a confié la jeune fille au Pape dans sa lettre, relayée sur les réseaux sociaux par Vatican News. Et d’ajouter : « Je suis très triste parce que je ne pourrai pas aller aux JMJ, ni voir le Pape, comme j’en ai toujours rêvé. J’ai donc décidé de t’écrire une lettre pour que tu saches à quel point tu comptes pour moi et à quel point tu es important pour moi et ma famille ».

Dans son courrier, la jeune fille demande également au pontife de prier pour elle. Ce que le pape François a assuré qu’il ferait, dans son message vidéo destiné à l’adolescente.