Dans une vidéo publiée sur YouTube, le pape François, qui sort juste de l’hôpital, annonce que ses médecins l'autorisent tout à fait à participer aux JMJ de Lisbonne, et il montre même son sac à dos qui est déjà prêt !

« Il reste moins de 40 jours… J’ai déjà tout, j’ai hâte d’y aller ! Certains pensent qu’à cause de la maladie, je ne peux pas y aller, mais le médecin m’a dit que je pouvais, alors je serai avec vous », voila une partie du message que vient d’adresser le pape François dans une vidéo publiée par VaticanNews sur YouTube le jeudi 22 juin.

S’il apparait encore un peu faible, suite à sa récente hospitalisation, sa motivation à participer aux JMJ cet été semble néanmoins intacte. Alors qu’il invite, en espagnol, les jeunes du monde entier, à venir partager ces moments importants, il n’hésite pas à attraper son sac à dos, face caméra, pour montrer que de son côté, il est prêt et il a hâte d’y être.

Si on penche l’oreille, le sac à dos semble déjà bien rempli et bruisse un peu, que peut-il bien y avoir mis dedans ? Des papiers pour son homélie ? Un k-way pour la pluie ? La vidéo ne le dit pas, aux futurs pèlerins d’imaginer ! Quoiqu’il en soit, le Pape est bel et bien sur le départ, et dans ce court message, il dit aux deux millions de jeunes de participants: » en avant les jeunes ! »

Les saints patrons des JMJ de Lisbonne