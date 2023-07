À un mois des JMJ, la France dans les starting-blocks !

Les JMJ de Lisbonne se rapprochent et des millions de jeunes se préparent au grand départ. Voici les chiffres clés à retenir de cet évènement spirituel fort qui rassemblera des jeunes catholiques venus des quatre coins de la Terre du 1er au 6 août. La France est le troisième pays à envoyer le plus de jeunes sur place.

À un mois du départ aux JMJ de Lisbonne, qui se tiendront du 1er au 6 août, déjà 313.000 pèlerins sont inscrits. En tout, 663.000 pèlerins ont enregistré la première phase de leur inscription (trois sont nécessaires). Ce sont donc 151 pays qui seront représentés pour cet évènement spirituel majeur qui rassemblera des millions de catholiques, et parmi eux, la France occupe la troisième place du nombre de jeunes particpants.

41.055 jeunes français se sont ainsi inscrits. Juste avant la France, figurent sur le podium l’Italie (54.000 jeunes définitivement inscrits) et l’Espagne, premier pays à envoyer le plus de jeunes avec 58.000 inscrits. Bien que pays hôte, le Portugal se situe à la quatrième position de ce classement avec 32.771 inscriptions réalisées. Il faut sans doute imaginer que des milliers de jeunes Portugais viendront le moment venu s’ajouter à la foule des « JMJistes ». Les États-Unis forment pour le moment un contingent de 14.435 inscrits. Pour accueillir cette foule immense, au moins 7.000 familles d’accueil se sont portées volontaires pour ouvrir leurs maisons aux jeunes pèlerins.

75 évêques français attendus sur place

Selon les organisateurs, 737 évêques sont inscrits, parmi lesquels 29 cardinaux. La France enverra 75 évêques au total, juste derrière les États-Unis (76), l’Espagne (77), et l’Italie, qui compte le plus d’évêques inscrits avec 113 prélats. Ils proposeront des catéchèses au cours de matinées baptisées « Rise up » (« s’élever », en français).

À Lisbonne, 2.600 prêtres se sont d’ores et déjà proposés pour administrer le sacrement de réconciliation dans le « Parc du Pardon« . Les jeunes pourront venir se confesser dans les cinq langues officielles des JMJ, à savoir le portugais, l’anglais, le français, l’espagnol et l’italien. Quelque 10.000 vêtements liturgiques ont d’ores et déjà été confectionnés pour les cardinaux, évêques ainsi que les milliers de prêtres qui vont prendre part aux JMJ de Lisbonne.

Le pape François très attendu

Le Vatican a confirmé la venue du Pape aux 37e JMJ. Le Portugal constitue ainsi la troisième destination internationale du pape François en 2023, après un déplacement en Afrique – République démocratique du Congo et Soudan du Sud – en février, ainsi qu’en Hongrie fin avril. En rentrant de Budapest, le Pape, dont la mobilité est réduite depuis plus d’un an, s’était confié aux journalistes sur sa santé : » J’irai [à Lisbonne], oui, j’espère réussir à y aller », avait-il assuré.

Découvrez aussi en images les saints patrons des JMJ de Lisbonne :