Le pape François sera au Portugal du 2 au 6 août 2023, à l’occasion des 37e Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 22 mai. Pendant ce 42e voyage apostolique, le pape fera aussi une étape à Fatima le 5 août, sanctuaire marial qu’il visitera pour la deuxième fois. Il s’agira des quatrièmes JMJ auxquelles participera le pontife de 86 ans. En 2013, le pape François nouvellement élu s’était rendu à Rio de Janeiro, au Brésil ; puis en 2016 à Cracovie en Pologne ; et en 2019, il avait célébré les 34e JMJ à Panama.

Plus de 600.000 inscrits sont désormais annoncés, à un peu plus de deux mois de l’événement à Lisbonne qui aura pour thème « Marie se leva et partit en hâte ». Comme à chaque JMJ, le programme publié sur le site de l’organisation prévoit plusieurs rencontres avec le successeur de Pierre : une “cérémonie d’accueil” le 3 août, un Chemin de croix le 4 août, une veillée de prière le 5 août et une messe finale en plein air le 6 août.

Durant ses cinq jours au Portugal, le chef de l’Église catholique doit également se rendre au sanctuaire de Fatima, distant de quelque 120 kilomètres de la capitale. Il visitera ce lieu pour la deuxième fois après son voyage de 2017, pour les 100 ans des apparitions de la Vierge Marie aux trois pastoureaux Lucia Santos, Francisco et Jacinta Marto.

Le Portugal sera la troisième destination internationale du pape François en 2023, après un déplacement en Afrique – République démocratique du Congo et Soudan du Sud – en février, ainsi qu’en Hongrie fin avril. En rentrant de Budapest, le pontife, dont la mobilité est réduite depuis plus d’un an, s’était confié aux journalistes sur sa santé : « Vous voyez que ce n’est pas comme il y a deux ans. Avec la canne, ça va mieux, maintenant ». « J’irai [à Lisbonne], oui, j’espère réussir à y aller », avait-il assuré.