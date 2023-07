En ce début d'été, les pères de famille sont invités à se rassembler pour prier et marcher vers différents sanctuaires afin de confier leurs familles à saint Joseph et à Marie. Loin d'être moroses, ces routes semblent être l'occasion de démontrer les performances vocales des pèlerins. Après le "Resucitó" de Cotignac, voici celui... de Rocamadour.

Les pères de famille ont décidé de faire vibrer leurs cordes vocales en ce début d’été. Après le « Resucitó » lancé par un groupe de pèlerins revenant de Cotignac, c’est au tour de pèlerins de Rocamadour de s’époumoner gaiement pour le Seigneur. Du 30 au 2 juillet, les pères de famille du Sud-Ouest ont pris le temps temps d’aller marcher ensemble vers le sanctuaire de Rocamadour. Un temps spirituel fort en prière et en partage, au cours duquel chacun est invité à déposer ses joies et ses aspirations aux pieds de la Vierge Marie et de saint Joseph.

Et visiblement, s’il y a bien un chant en vogue au cours de ces pèlerinages, c’est bien le « Resucitó », un chant qui nous vient tout droit d’Espagne et qui proclame la Résurrection du Christ. Entraînant, il est surtout porteur d’une joie communicative et d’un véritable témoignage de foi, comment le montrent les pères de famille à Rocamadour.

Redécouvrez les paroles de chant plein d’espérance :