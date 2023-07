Depuis plus de 40 ans, les pères de famille se retrouvent au tout début de l'été pour prier et marcher vers Notre-Dame de Grâces à Cotignac. Au retour, dimanche 2 juillet la joie et l'esprit de prière ne semblent pas les avoir quittés, bien au contraire, à en croire le chant entonné à Aix-en-Provence, le "Resucito" !

Ils sont nombreux à marcher chaque année en direction de Cotignac alors que s’annoncent l’été et les vacances scolaires. Début juillet, les pères de famille sont en effet invités à se rassembler au départ d’Aix-en-Provence pour marcher jusqu’à Cotignac, où se trouve le sanctuaire Notre-Dame des Grâces et où est apparue la Sainte Famille. Un moment spirituel fort, où les hommes à la tête d’une famille sont appelés à prier ensemble tout en marchant.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que si la prière est au rendez-vous, la joie l’est tout autant, à en juger par ce chant entonné alors que se clôturait ce pèlerinage dimanche 2 juillet. Il s’agit en effet du « Resucito », un chant bien connu pour sa gaieté et son air entraînant. Les voix d’hommes s’élèvent au beau milieu de la gare d’Aix-en-Provence, véritable témoignage de foi er d’espérance, au son des guitares et des violons.