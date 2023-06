Avant l’eau de mer, l’eau bénite pour la SNSM

Vous les apercevez sans doute lors de vos virées estivales sur les côtes méditerranéennes ou atlantiques. Vêtus de leur uniforme orange, sur un canot de la même couleur, les sauveteurs en mer de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) se donnent une seule mission, et pas des moindres : sauver des vies. Naufrage, disparition en mer, surveillance des littoraux… Ils sont plus de 5.000 à assurer ces missions à haut risque, parfois au péril de leur propre vie, et de manière bénévole. Rien de plus normal que de les recommander à la bienveillance de Dieu avant leurs départs en mer.