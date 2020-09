Lire aussi : Les multiples chemins empruntés par le M de Marie

À la veille de la rentrée des classes, la route Ouest a fait étape dans la jolie église de Sonzay (Indre-et-Loire). Et sous le regard de Marie entourée de fleurs colorées, les pèlerins présents ont pu prier, confier leurs joies et leurs peines. Une prière qui a d’autant plus de sens qu’en ce mois de septembre, c’est le pays tout entier qui se remet peu à peu en route malgré les contraintes liées à l’épidémie de Covid-19.