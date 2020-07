Quand la Vierge Marie n’avance pas, on l’aide !

Cette photo a été immortalisée dans le final de la petite ascension vers la basilique de Vézelay , où les pèlerins du M de Marie sont arrivés mardi 21 juillet. Enfants et adultes, tirant une poussette ou munis d’un sac à dos, tous sont arrivés au magnifique sanctuaire de Vézelay pour la messe de midi. Certains se sont même employés pour aider la calèche sur laquelle se trouve la grande statue de la Vierge Marie à arriver en haut. Ex abbatiale française du XIIᵉ siècle, la basilique sainte Marie-Madeleine est un des plus hauts lieux de la chrétienté depuis le Moyen Âge. Occupée par la fraternité monastique de Jérusalem, c’est l’un des principaux points de départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle.