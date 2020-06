Le silence retrouvé de la basilique de Vézelay

D'habitude, elle grouille de monde. Mais en cette période post covid-19, la basilique de Vézelay a retrouvé tout son calme et son silence. On peut y déambuler pendant des heures sans croiser personne ou presque. Illustration ici avec la nef, le bas côté nord et le chœur. ⤵️ pic.twitter.com/SVlYGue0v5 — Georg-Friedrich (@GeorgFriedrich2) June 2, 2020

À l’instar de plusieurs autres églises en France, la basilique de Vézelay, dans l’Yonne, a été en partie aménagée pour permettre l’accueil des fidèles tout en respectant les règles de distanciation. Plusieurs chaises ont été retirées et d’autres ont été disposées à au moins un mètre d’écart, tandis que les visites guidées, d’ordinaire très prisées, sont limitées à neuf personnes… Cela rend l’édifice encore plus beau qu’à l’habitude ! « La basilique a retrouvé tout son calme et son silence. On peut y déambuler pendant des heures sans croiser personne ou presque », commente par exemple un visiteur, sur Twitter. En ces temps de pandémie, cette immense abbatiale du XIIe siècle retrouve donc un décor qui ressemble à celui de ses origines. Le calme et le vide laissent place à la lumière éclatante à travers les vitraux qui ont vu passer des centaines de milliers de pèlerins depuis près de 900 ans.