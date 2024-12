[VIDÉO] Réouverture de Notre-Dame : retour sur une semaine historique

Mais à moment historique, événement historique. La réouverture de Notre-Dame s’est poursuivie par une octave de réouverture du 8 au 15 décembre. "Chaque matin de cette semaine exceptionnelle, Notre-Dame rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont sauvé et reconstruit la cathédrale", précise le diocèse. Une messe est ainsi célébrée chaque matin de l’octave à 10h30 à destination de personnes ayant œuvrées à la reconstruction de Notre-Dame. Prêtres, mécènes et donateurs, pompiers et compagnons… Chaque jour de l’octave, une prière d’action de grâce s’élève de la cathédrale. Notre-Dame est là, bien vivante, et prête à se réjouir, consoler, accueillir et accompagner toutes celles et ceux dont le cœur L’appelle.