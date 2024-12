"Aujourd'hui, c'est jour de fête" : jour de fête en effet pour les fidèles parisiens, de France et du monde qui retrouvent enfin leur cathédrale. Ce chant est celui qui accompagne la procession d'entrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour les vêpres du deuxième dimanche de l'Avent, le 7 décembre. Un office historique. Tout au long de la cérémonie, le chant et la musique sacrée ont mis à l'honneur les retrouvailles du peuple de Dieu avec la cathédrale. Voici les différents chants entonnés au cours de l'office par la Maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction d'Henri Chalet et Émilie Fleury.