D’où vient la nouvelle crosse de Mgr Ulrich ?

Avant l’éveil de l’orgue et les vêpres dans la cathédrale retrouvée, ce qui a marqué est davantage le geste de l’évêque que sa crosse. Par trois fois, il a frappé à la porte, pour se laisser accueillir par Marie et le Christ dans cette figure de la Jérusalem céleste qu’est l’édifice gothique. Mais les regards les plus avertis auront sans doute remarqué que la crosse elle-même était aussi nouvelle que chargée de symboles.