Aujourd’hui, Notre-Dame a accueilli le Christ

Une joie partagée par Anne et Cyprien, paroissiens de l’Immaculée Conception, dans le 12e arrondissement de la capitale, qui sont venus avec leur dernière fille, Philippine, 13 ans, porteuse de trisomie 21 et souffrant d’une cardiopathie. "Assister à cette messe inaugurale est un signe magnifique pour nous car c’est de Notre-Dame que nous sommes partis, ma fille et moi, en 2019, pour marcher jusqu’à Saint Jacques de Compostelle !", explique Cyprien. Depuis, père et fille parcourent chaque année un tronçon pour rallier Saint Jacques, à l’aide d’un chariot dans lequel peut se reposer Philippine. Ils sont arrivés à Léon l’été dernier et comptent bien rejoindre leur destination le 25 juillet prochain, pour la fête de l’Apôtre. "La naissance de Philippine a chamboulé notre vie, et notre vision de la vie ! Elle nous aide à voir les choses différemment, c’est un projet que j’avais depuis longtemps, et j’ai décidé de prendre le temps de savourer les petites victoires", confie ce père de famille.